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Новая песня D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND



“Olivia…That’s Who!”, новая песня D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Let’s Rattle", выход которого намечен на 17 сентября на MVD.



Трек-лист:



"Cadillac Man"

"Shake It Swing It"

"Give Me Your Number"

"Olivia...That's Who!"

"Powerhouse"

"Cold Hearted Woman"

"School Of Rock n' Roll"

"L-O-V-E"

"Just Say U Love Me"

"Manhattan Baby"

"Close Your Eyes and Dream"

"Ain't That A Kick In The Head"

"The One Who Loves You"

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