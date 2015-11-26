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D.D. Verni

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Новая песня D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND



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“Olivia…That’s Who!”, новая песня D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Let’s Rattle", выход которого намечен на 17 сентября на MVD.

Трек-лист:

"Cadillac Man"
"Shake It Swing It"
"Give Me Your Number"
"Olivia...That's Who!"
"Powerhouse"
"Cold Hearted Woman"
"School Of Rock n' Roll"
"L-O-V-E"
"Just Say U Love Me"
"Manhattan Baby"
"Close Your Eyes and Dream"
"Ain't That A Kick In The Head"
"The One Who Loves You"

OVERKILL Bassist's D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND Streaming Second Single вЂњOliviaвЂ¦ThatвЂ™s Who!вЂќ



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


20 авг 2021, 12:52		В жопу такой ракинрол, предыдущая была лучше.


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