“Olivia…That’s Who!”, новая песня D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Let’s Rattle", выход которого намечен на 17 сентября на MVD.
Трек-лист:
"Cadillac Man"
"Shake It Swing It"
"Give Me Your Number"
"Olivia...That's Who!"
"Powerhouse"
"Cold Hearted Woman"
"School Of Rock n' Roll"
"L-O-V-E"
"Just Say U Love Me"
"Manhattan Baby"
"Close Your Eyes and Dream"
"Ain't That A Kick In The Head"
"The One Who Loves You"
nabastak_
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).