сегодня



Новая песня UNBOWED



“Fire of Wode,” новая песня группы UNVOWED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Colour The Soul,” выход которого намечен на 20 мая.



Трек-лист:



Hero Lux

Eigi Einhamr

Fire of Wode

Stream of Life Flow of Death

The Holy Momentum (Ft. Frederik Jensen)

As I Step Mountains Sway (Ft. Joel Violette)

Home

The Athem of I

Umbra Cruciata (Ft. Mathias “Vreth” Lillmåns)

The Mourning Shade







+0 -0



просмотров: 243