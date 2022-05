сегодня



Новое видео UNBOWED



“The Holy Momentum”, новое видео группы UNBOWED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Colour The Soul".



Трек-лист:



“Hero Lux”

“Eigi Einhamr”

“Fire Of Wode”

“Stream Of Life / Flow Of Death”

“The Holy Momentum” (feat. Frederik Jensen)

“As I Step Mountains Sway” (feat. Joel Violette)

“Home”

“The Anthem Of I”

“Umbra Cruciata” (feat. Mathias “Vreth” Lillmans)

“The Mourning Shade”







просмотров: 129