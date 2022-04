сегодня



Видео с текстом от NATIONAL NAPALM SYNDICATE



NATIONAL NAPALM SYNDICATE опубликовали официальное видео с текстом к ‘Poison Crown’. Этот трек взят из нового альбома “The New Hell”, выходящего 22 апреля на Iron Shield Records.



Трек-лист:



Overture 7734

We Are In Hell

Depression

Naulapää

Final Scene

God Plutonium

Monster

Poison Crown

Werewolf

Supercharged

ACG-137

Venomous Encounters

Reprise 7734







