сегодня



Видео с выступления NATIONAL NAPALM SYNDICATE



Видео с выступления NATIONAL NAPALM SYNDICATE, которое состоялось в Оулу, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



00:00 We Are in Hell

03:35 Bringer of Pain

08:05 Lucy

13:33 Anger

18:21 Determination

22:25 God Plutonium

28:22 Naulapää

32:26 Deathwish

36:38 Pain of Pleasure

39:45 Poison Crown

45:40 Life Is Pain







+0 -0



просмотров: 134