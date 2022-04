сегодня



Новый альбом PAGANIZER выйдет летом



PAGANIZER выпустят новую работу, получившую название “Beyond the Macabre”, 24 июня на Transcending Obscurity Records.



Трек-лист:



1. Down The Path Of Decay

2. Left Behind To Rot

3. Meatpacker

4. Sleepwalker

5. Succumb To The Succubus

6. Raving Rhymes Of Rot

7. Beyond The Macabre

8. Menschenfresser

9. You Are What You Devour

10. Unpeaceful End (ft. Karl Willets of BOLT THROWER)







