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IRON MAIDEN не работают над новой музыкой
60
Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес...
50
THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR
36
YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари
28
ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме»
23
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21
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18
Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!»
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IRON MAIDEN не работают над новой музыкой
60
Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес...
50
THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR
36
YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари
28
ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме»
23
все новости группы
Paganizer
Швеция
Death Metal
Thrash Metal
http://www.paganizer.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Paganizer/201782296500909
2 сен 2024
:
Новая песня PAGANIZER
27 апр 2022
:
Новый альбом PAGANIZER выйдет летом
7 дек 2021
:
Новая песня PAGANIZER
10 май 2017
:
Новая песня PAGANIZER
6 июл 2016
:
Новая песня PAGANIZER
15 окт 2014
:
Компиляция PAGANIZER выйдет в ноябре
28 июн 2013
:
PAGANIZER представили новый состав
15 мар 2013
:
Детали нового альбома PAGANIZER
1 ноя 2012
:
Два альбома CARVE (PAGANIZER) выйдут в ноябре
сегодня
Новая песня PAGANIZER
World Scythe, новая песня PAGANIZER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Flesh Requiem'
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Сообщений нет