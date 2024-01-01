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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 60
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 50
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
[= ||| все новости группы



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Paganizer

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|||| сегодня

Новая песня PAGANIZER



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World Scythe, новая песня PAGANIZER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Flesh Requiem'




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