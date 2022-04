сегодня



Новый альбом :BOLVERK: выйдет весной



Новый альбом :BOLVERK: получил название "Uaar" и будет выпущен 27 мая.



Трек-лист:



Side A:

Death the Whore 05:58

Uaar 05:27

Time for Chaos 04:38

Svovelpredikant 05:36



Side B

Secterian Bloodshed 06:57

Prevail in Silence 06:23

Bride of Christ 06:47





