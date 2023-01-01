Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 40
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 20
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 14
*На TED NUGENT подают в суд за дикого русского 13
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 13
*Новая песня FOO FIGHTERS 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 40
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 20
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 15
[= ||| все новости группы



*

Bolverk

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео :BOLVERK:



zoom
Jericho Trumpet, новое видео :BOLVERK:, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Svarte Sekunder", выход которого намечен на 26 мая на Wormholedeath.

Трек-лист:

"Beastly Ways of Man"
"Jericho Trumpet"
"Banner of Ophidia"
"Mett av Dage"
"Somber Soliloquy"
"Belphegor’s Hymn"
"Svarte Sekunder"
"Obsidian Byzantium" (Bonus track)
"The Bells Are Ringing For You Now" (Bonus track)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 115

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом