Jericho Trumpet, новое видео :BOLVERK:, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Svarte Sekunder", выход которого намечен на 26 мая на Wormholedeath.



Трек-лист:



"Beastly Ways of Man"

"Jericho Trumpet"

"Banner of Ophidia"

"Mett av Dage"

"Somber Soliloquy"

"Belphegor’s Hymn"

"Svarte Sekunder"

"Obsidian Byzantium" (Bonus track)

"The Bells Are Ringing For You Now" (Bonus track)







