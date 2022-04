сегодня



TIM "RIPPER" OWENS, JOE LYNN TURNER на новом альбоме HELD HOSTAGE



HELD HOSTAGE опубликовали трейлер к новому альбому "Great American Rock", в записи которого в качестве гостей принимали участие Tim "Ripper" Owens и Joe Lynn Turner.



Трек-лист:



"We Rock Hard" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Now We Ride (Bikers Life)" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Your Eyes" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"The Master" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Hold On" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"You Rock Our Way" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Take Me Away" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Be A Man" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Chaos" (Live)

"Rise (Stop Suicide All Ages)" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Fallen Brothers" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Show Me The Way Back" (Acoustic) (featuring Joe Lynn Turner)







