12 май 2022



Новое видео HELD HOSTAGE



"We Rock Hard", новое видео группы HELD HOSTAGE feat. Tim "Ripper" Owens, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Great American Rock:



"We Rock Hard" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Now We Ride (Bikers Life)" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Your Eyes" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"The Master" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Hold On" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"You Rock Our Way" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Take Me Away" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Be A Man" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Chaos" (Live)

"Rise (Stop Suicide All Ages)" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Fallen Brothers" (featuring Tim "Ripper" Owens)

"Show Me The Way Back" (Acoustic) (featuring Joe Lynn Turner)







