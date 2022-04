27 апр 2022



Новое видео PADDY AND THE RATS



"Party Like A Pirate", новое видео PADDY AND THE RATS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома From Wasteland To Wonderland, выходящего 29 апреля на Napalm Records:



"Wasteland"

"Ship Will Sail"

"Party Like A Pirate"

"After The Rain"

"Northern Lights"

"Matadora"

"Standing In The Storm"

"Everybody Get Up"

"Hometown Kid"

"Heartbreaker"

"Rumble Outta Here"

"The Last Hunt"

"Wonderland"







+0 -1



просмотров: 162