Новое видео PADDY AND THE RATS



Matadora, новое видео PADDY AND THE RATS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома From Wasteland To Wonderland, выходящего 29 апреля на Napalm Records:



"Wasteland"

"Ship Will Sail"

"Party Like A Pirate"

"After The Rain"

"Northern Lights"

"Matadora"

"Standing In The Storm"

"Everybody Get Up"

"Hometown Kid"

"Heartbreaker"

"Rumble Outta Here"

"The Last Hunt"

"Wonderland"







