30 апр 2022



Участник CULT OF LUNA и PERTURBATOR в FINAL LIGHT



“In The Void", новая песня группы FINAL LIGHT, в состав которой входят Perturbator и Johannes Persson из CULT OF LUNA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома , выход которого запланирован на 24 июня на Red Creek.



Трек-лист:



“Nothing Will Bear Your Name”

“In The Void”

“It Came With The Water”

“Final Light”

“The Fall Of A Giant”

