Новое видео FINAL LIGHT

“Final Light”, новое видео группы FINAL LIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Final Light, выходящего 24 июня на Red Creek:



“Nothing Will Bear Your Name”

“In The Void”

“It Came With The Water”

“Final Light”

“The Fall Of A Giant”

“Ruin To Decay”







