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*Новое видео RAMMSTEIN 28
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 14
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
[= ||| все новости группы



*

Keith Emerson

*



30 апр 2022 : 		 Новая книга о Ките Эмерсоне

14 дек 2020 : 		 Трибьют Киту Эмерсону выйдет весной и на DVD

4 ноя 2020 : 		 Трибьют Киту Эмерсону выйдет весной

3 окт 2017 : 		 Вышло переиздание KEITH EMERSON

30 май 2016 : 		 Клавишник DREAM THEATER опубликовал видео с концерта памяти Кита Эмерсона

16 мар 2016 : 		 GREG LAKE не был шокирован новостью о смерти Кита Эмерсона

14 мар 2016 : 		 Подруга Кита Эмерсона рассказала, из-за чего он совершил самоубийство

14 мар 2016 : 		 GREG LAKE скорбит из-за потери Кита Эмерсона

12 мар 2016 : 		 Кит Эмерсон покончил жизнь самоубийством из-за болезни?

12 мар 2016 : 		 Кит Эмерсон покончил с собой

11 ноя 2015 : 		 Вышло демо KEITH EMERSON

28 авг 2013 : 		 Концерт KEITH EMERSON, GLENN HUGHES, MARC BONILLA выйдет в сентябре

30 ноя 2012 : 		 Новый диск KEITH EMERSON
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|||| 30 апр 2022

Новая книга о Ките Эмерсоне



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Открыт предзаказ на новую книгу о Ките Эмерсоне, в которой семья, друзья, коллеги по сцене и фанаты беседуют с Chris'ом Welch'ем о жизни и творчестве знаменитого музыканта. В книгу включено множество ранее не публиковавшихся фотографий от друзей, семьи и профессиональных фотографов, а также интервью с детьми, бывшей женой, близкими друзьями, Mari Kawaguchi, Carl'ом Palmer'ом, Rick'ом Wakeman'ом, Lee Jackson'ом, Jeff'ом "Skunk" Baxter'ом, Alan'ом White'ом, Dave'ом Kilminster'ом, Marc'ом Bonilla'ой, Rachel Flowers, Darius'ом Brubeck'ом, Geoff'ом Downes'ом и другими.

KEITH EMERSON - Keyboard LegendвЂ™s Life And Legacy Illustrated And Celebrated In New Book; Pre-Order Now




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