30 апр 2022



Новая книга о Ките Эмерсоне



Открыт предзаказ на новую книгу о Ките Эмерсоне, в которой семья, друзья, коллеги по сцене и фанаты беседуют с Chris'ом Welch'ем о жизни и творчестве знаменитого музыканта. В книгу включено множество ранее не публиковавшихся фотографий от друзей, семьи и профессиональных фотографов, а также интервью с детьми, бывшей женой, близкими друзьями, Mari Kawaguchi, Carl'ом Palmer'ом, Rick'ом Wakeman'ом, Lee Jackson'ом, Jeff'ом "Skunk" Baxter'ом, Alan'ом White'ом, Dave'ом Kilminster'ом, Marc'ом Bonilla'ой, Rachel Flowers, Darius'ом Brubeck'ом, Geoff'ом Downes'ом и другими.







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