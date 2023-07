сегодня



Бокс-сет KEITH EMERSON выйдет осенью



Spirit Of Unicorn Music сообщили о выпуске 20-дискового бокс-сете KEITH EMERSON, получившего название Variations. «Кит Эмерсон изобрёл прогрессивный рок. Я знаю, потому что я был рядом в то время», — заявил однажды в интервью журналу Prog Magazine Lee Jackson (The Nice, Jackson Heights, Refugee), давний друг и одно время коллега Эмерсона по группе The Nice. Кит Эмерсон (Emerson Lake & Palmer, The Nice, 3) почитается как гений и поклонниками, и коллегами-музыкантами.



Эмерсон считается одним из величайших клавишников всех времён, и этот глубокий экскурс в творческую жизнь Эмерсона разделён на пять частей, начиная с его ранних работ в The Nice и Emerson Lake & Palmer. Затем коллекция переходит к сольным альбомам Кита, его саундтрекам и коллаборациям и, наконец, завершается набором потрясающих живых выступлений, которые в полной мере демонстрируют его потрясающие навыки игры на клавишных.



Коллекция была составлена при всестороннем участии и с благословения семьи Эмерсон. Аарон Эмерсон, сын Кита, отметил: «С огромным удовольствием мы можем поделиться с вами великолепными работами папы, написанными на протяжении его долгой творческой деятельности. Я надеюсь, что они доставят вам столько же радости, сколько доставили всем нам».



Трек-лист:



Part One: The Early Years / The Bands

Disc One: Early Years / The Bands



Part Two: The Solo Albums

Disc Two: Honky

Disc Three: Changing States

Disc Four: Emerson Plays Emerson

Disc Five: Keith Emerson Band



Part Three: The Soundtracks

Disc Six: Inferno

Disc Seven: Nighthawks

Disc Eight: Murderock

Disc Nine: Best Revenge / La Chiesa

Disc Ten: Iron Man

Disc Eleven: Harmagedon / Godzilla



Part Four: Collaborations

Disc Twelve: Three Fates Project

Disc Thirteen: Beyond The Stars



Part Five: Live / Collaborations

Disc Fourteen: Boys Club (Live From California)

Disc Fifteen: Moscow Pt 1

Disc Sixteen: Moscow Pt 2

Disc Seventeen: Live From Manticore Hall

Disc Eighteen: Off The Shelf

Disc Nineteen: Live At Bb Kings

Disc Twenty: B.B.Kings - NYC - 21/05/2004 / The Keith Emerson Trio







+1 -0



просмотров: 209