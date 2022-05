сегодня



Документальный фильм о CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL



Craft Recordings, Concord Originals и Marathan Films объявили о работе над документальном фильмом о CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, "Travelin' Band: Creedence Clearwater Revival At The Royal Albert Hall", режиссером которого будет дважды лауреат Грэмми Bob Smeaton ("The Beatles Anthology" и "Jimi Hendrix Band Of Gypsies"), а закадровый текст записал Джефф Бриджес. В фильм войдет единственное снятое полное выступление группы.



Bob Smeaton: «Как ребенок, выросший в Великобритании в конце шестидесятых - начале семидесятых, CREEDENCE были группой, о которой я знал только по их хитовым синглам. Поэтому создание этого фильма стало для меня своеобразным ликбезом, я смог убедиться и услышать, почему они достойны своего статуса одной из величайших групп всех времен. Я знал, что они хороши, но я никогда не думал, что они настолько хороши».



Sig Sigworth: «Раскрыть мощь CREEDENCE в самый кульминационный момент их карьеры с помощью этих давно утерянных кадров — это само по себе необыкновенно. А то, что Джефф Бриджес поведал нам об этом открытии, — это тот случай, когда поп-культура сталкивается с чем-то большим».











