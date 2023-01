сегодня



JOHN FOGERTY собрал права на песни CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL



Выступив против трендов, когда музыканты продают свои записи, JOHN FOGERTY выкупил все права на песни CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL у Concord.



Для Fogerty, автора культовых песен, вдохновлявших многие поколения, — "Proud Mary", "Down On The Corner", "Fortunate Son", "Bad Moon Rising", "Have You Ever Seen the Rain" и многих других — возможность обладать своими композициями была одновременно мечтой и личной миссией на протяжении десятилетий. В течение многих лет авторские права на классические песни Fogerty были собственностью Сола Заенца, владельца Fantasy Records, который в 1995 году продал лейбл и его издательский портфель компании Concord Music Group. Fogerty, который ушёл из Fantasy в 1974 году, перезаключил контракт с лейблом после его покупки Concord. Тем не менее, он не мог получить право собственности на свои песни — до сих пор.



Fogerty сказал:



«С января этого года я снова владею своими песнями. Я думал что это будет невозможно. Спустя 50 лет я наконец-то воссоединился со своими песнями. Я также имею право голоса в том, где и как используются мои песни. До этого года я не мог этого сделать. Я с нетерпением жду гастролей и торжеств в этом году! Я хочу поблагодарить Concord за то, что он помог всему этому случиться. И я рад новым идеям и возобновлению интереса к моей музыке... Как к возрождению».



Супруга и менеджер автора-исполнителя, Julie Fogerty добавила:



«Я всегда надеялась на чудо, что его песни будут принадлежать только John'y, и я так счастлива, что это наконец-то свершилось в его жизни. Песни, которые он написал для CCR, должны были вернуться примерно через три года, и так будет продолжаться каждый последующий год. Я подумала про себя, что если бы я могла что-то сделать, чтобы это произошло сейчас, то это было бы тем чудом, которого мы ждали более 50 лет. Я начала разрабатывать план по приобретению его издательского труда непосредственно в настоящий момент. Для этого я заручилась помощью Ирвинга Азоффа, Джейсона Карлова, Сьюзан Генко, и мы смогли получить права в США в дополнение к правам по всему миру, которые не были бы частью возврата авторских прав. Я так рада и счастлива за него!»



Ирвинг Азофф сказал:



«John Fogerty — одно из величайших музыкальных достояний. Наконец после десятилетий страданий я рад, что John вновь стал владельцем своей музыки. И спасибо Concord за понимание того, что правильное отношение к артистам — это хорошо и для их бизнеса».



Президент Concord Боб Валентайн прокомментировал это событие:



«Песни John'а — одни из величайших композиций 20-го века. Для нас было честью владеть и представлять эти произведения с тех пор, как мы приобрели Fantasy в 2004 году. Учитывая уникальные обстоятельства, связанные с историей отношений John'а с Fantasy, мы были рады помочь John'у и Julie в разработке соглашения о приобретении John'ом этих песен. И мы глубоко признательны ему за то, что он согласился сотрудничать с Concord, чтобы вновь оживить свой каталог оставшимися во всём мире авторскими правами на часть этих песен, которые мы сохраним, включая культовые записи CCR. Мы с нетерпением ждём того, что готовит всем нам будущее!»









As of this January, I own my own songs again. This is something I thought would never be a possibility. After 50 years, I am finally reunited with my songs. I also have a say in where and how my songs are used. Up until this year, that is something I have never been able to do. pic.twitter.com/UISPK8Pb4W





+1 -0



( 1 ) просмотров: 286