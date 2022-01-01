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*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
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Nastergal

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Видео с текстом от NASTERGAL



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NASTERGAL опубликовали официальное видео с текстом на песню "Eternal Winter", которая взята из нового ЕР Solitude, выходящего 13 мая на Wormholedeath.

Black Metallers NASTERGAL Release Debut Single "Eternal Winter"; Solitude EP Due In May




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