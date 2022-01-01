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Devil's Train

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Новое видео DEVIL'S TRAIN



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"Word Up", новое видео группы DEVIL'S TRAIN, в текущий состав которой входят RD Liapakis (Mystic Prophecy, Steel Prophet), Jörg Michael (ex-Saxon, Stratovarius, Axel Rudi Pell, Running Wild), Jens Becker (Grave Digger, ex-Running Wild, ex-X-Wild) и Dan Baune (Lost Sanctuary, ex-Monument), доступно ниже.. Этот трек взят из нового альбома Ashes & Bones, релиз которого намечен на ROAR! Rock Of Angels Records.

Трек-лист:

"The Devil & The Blues"
"Girl Of South Dakota"
"Rising On Fire"
"You Promised Me Love"
"Ashes & Bones"
"More"
"In The Heat Of The Night"
"Smell Sex Tonight"
"Rock & Roll Voodoo Child"
"Hold The Line"
"Man With A Gun"
"Word Up" (Cameo Cover)






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