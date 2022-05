сегодня



Новое видео DEVIL'S TRAIN



"Ashes & Bones", новое видео группы DEVIL'S TRAIN, в текущий состав которой входят RD Liapakis (Mystic Prophecy, Steel Prophet), Jörg Michael (ex-Saxon, Stratovarius, Axel Rudi Pell, Running Wild), Jens Becker (Grave Digger, ex-Running Wild, ex-X-Wild) и Dan Baune (Lost Sanctuary, ex-Monument), доступно ниже.. Этот трек взят из нового альбома Ashes & Bones, релиз которого намечен на 24 июня на ROAR! Rock Of Angels Records.



Трек-лист:



"The Devil & The Blues"

"Girl Of South Dakota"

"Rising On Fire"

"You Promised Me Love"

"Ashes & Bones"

"More"

"In The Heat Of The Night"

"Smell Sex Tonight"

"Rock & Roll Voodoo Child"

"Hold The Line"

"Man With A Gun"

"Word Up" (Cameo Cover) http://www.devilstrain.com







