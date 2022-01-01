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*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 19
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
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Hatriot

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Новый альбом HATRIOT выйдет летом



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HATRIOT опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "The Vale Of Shadows", релиз которого намечен на 22 июля на Massacre Record.

Трек-лист:

"Horns & Halos"
"The Hate Inside"
"Forceful Balance"
"Verminous And Vile"
"Clemency Denied"
"The Twenty Fifth Hour"
"Only Red Remains"
"Mark Of The Tyrant"
"Vale Of Shadows"
"Murderous Tranquility"
"Hymn For The Wicked"

Официальное видео с текстом к "Hymn For The Wicked" доступно ниже.

HATRIOT Reveal The Vale Of Shadows Tracklisting, Album Available To Pre-Order






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