Новое видео HATRIOT



"Horns & Halos", новое видео группы HATRIOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Vale Of Shadows", выходящего 22 июля на Massacre Records.



Трек-лист:



"Horns & Halos"

"The Hate Inside"

"Forceful Balance"

"Verminous And Vile"

"Clemency Denied"

"The Twenty Fifth Hour"

"Only Red Remains"

"Mark Of The Tyrant"

"Vale Of Shadows"

"Murderous Tranquility"

"Hymn For The Wicked"







