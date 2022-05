сегодня



Новый ЕР DALI VAN GOGH выйдет летом



DALI VAN GOGH заключили контракт с лейблом Wormholedeath, на котором 24 июля состоится релиз нового ЕР "New Blood, Old Wounds".



Трек-лист:



"Little Hell"

"Out For Blood"

"Bury The Lead"

"Savanna"

"Boneyard"







