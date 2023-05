сегодня



DALI VAN GOGH получили награду



DALI VAN GOGH получили награду Loud Recording Of The Year.



«Мы просто в восторге от победы в номинации " Loud Recording of the Year», — сказал Isaac Kent, гитарист и основатель группы Dali Van Gogh. «Это был долгий путь, но эта награда оправдывает все ожидания. Мы не смогли бы сделать это без наших замечательных поклонников, которые поддерживали нас на каждом шагу!»







