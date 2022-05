все новости группы







4 май 2022 : Новое видео BRUNHILDE



Новое видео BRUNHILDE



"Eye For An Eye And Tit For Tat", новое видео группы BRUNHILDE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "27", релиз которого намечен на 27 мая.



Трек-лист:



Excerpts from Psalm 27

Son of a Gun

The Winner Takes It All

Girl with 1000 Scars

Apartment 213

SNAFU

Cut My Rockin` Brain

Eye for an Eye and Tit for Tat

Friendly Fire

Are the Kids All Right?

The End

The Book of Revelation

House of the Rising Sun







