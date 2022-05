25 май 2022



Новое видео BRUNHILDE



Girl with 1000 Scars, новое видео группы BRUNHILDE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "27", релиз которого намечен на 27 мая.



Трек-лист:



Excerpts from Psalm 27

Son of a Gun

The Winner Takes It All

Girl with 1000 Scars

Apartment 213

SNAFU

Cut My Rockin` Brain

Eye for an Eye and Tit for Tat

Friendly Fire

Are the Kids All Right?

The End

The Book of Revelation

House of the Rising Sun







