11 май 2022



Новое видео CROSSING RUBICON



"Perfect Storm", новое видео группы CROSSING RUBICON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего восьмого июля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Perfect Storm"

"Reason To Die"

"Scar"

"Too Late"

"On The Run"

"100 Thousand Years"

"Never Again"

"Cry Me A River"

"Get Away"

"Crash & Burn" (Feat Holly Bisaha)

"Time (Without You)"







