Видео с текстом от CROSSING RUBICON



"100 Thousand Years", официальное видео с текстом от группы CROSSING RUBICON, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Perfect Storm", выходящего восьмого июля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Perfect Storm"

"Reason To Die"

"Scar"

"Too Late"

"On The Run"

"100 Thousand Years"

"Never Again"

"Cry Me A River"

"Get Away"

"Crash & Burn" (Feat Holly Bisaha)

"Time (Without You)"







