Новый альбом UNDERTOW выйдет летом



UNDERTOW выпустят новую работу, получившую название “BIPOLAR”, восьмого июля на El Puerto Records.



Трек-лист:



01 – When Tears Became Scars

02 – On Fire

03 – Life Kills

04 – Call Of The Sin

05 – Shadows

06 – The Longest Breath

07 – Unstoppable

08 – Undertow

09 – I Remain





