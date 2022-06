сегодня



Новое видео UNDERTOW



“On Fire”, новое видео UNDERTOW, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “BIPOLAR”, выход которого намечен на восьмое июля на El Puerto Records.



Трек-лист:



01 – When Tears Became Scars

02 – On Fire

03 – Life Kills

04 – Call Of The Sin

05 – Shadows

06 – The Longest Breath

07 – Unstoppable

08 – Undertow

09 – I Remain







