Новое видео HEBI KATANA



Pain Should I Take, новое видео HEBI KATANA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Impermanence, выходящего 24 июня на Argonauta Records:



Dirty Moon Child

Pain Should I Take

Devastator

Unforgiven Blood

Aqua De Vida

You Don’t Lie

Running In My Vein

Take My Pills

Underneath The Sky







