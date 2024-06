сегодня



Винил от HEBI KATANA



This Charming Man Records сообщили о том, что 28 августа состоится релиз виниловой версии альбома HEBI KATANA III — тираж составит триста копий (100 черно/фиолетовых и 200 прозрачных):



“Hallelujah Anyway”

“The Debtor”

“Depressed Blues”

“No Sorrow”

“Pennsylvania Blood”

“The Hole”

“Darkest Priest”

“Lost”

Hebi Katana - III by this charming man records





