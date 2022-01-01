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*Новое видео BEHEMOTH 11
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Schandmaul

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|||| 18 май 2022

Новое видео SCHANDMAUL



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Niamh, новое видео SCHANDMAUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Knüppel aus dem Sack", выход которого намечен на десятое июня на Napalm Records:

01 Knüppel aus dem Sack
02 Königsgarde feat. Saltatio Mortis, Ben Metzner
03 Das Gerücht
04 Der Pfeifer
05 Tatzelwurm
06 Der Flug
07 Der Quacksalber
08 Luft und Liebe
09 Glück auf! feat. Fiddler´s Green
10 Irgendwann
11 Niamh
12 Der elfseitige Würfel Bonus Track
13 Long John Silver Bonus Track




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