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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 36
*Профессиональное видео с выступления SODOM 30
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Гитарист METALLICA дал петуха 23
*Старый член вернулся в MEGADETH 22
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Schandmaul

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8 июн 2022 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

18 май 2022 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

13 апр 2022 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

10 мар 2022 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

3 сен 2020 : 		 SCHANDMAUL на Napalm Records

29 ноя 2013 : 		 Новый альбом SCHANDMAUL выйдет в январе

11 июл 2013 : 		 SCHANDMAUL выпустят сборник лучшего

27 фев 2012 : 		 SCHANDMAUL: Российские концерты перенесены на осень из-за болезни вокалиста

26 дек 2010 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

19 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SCHANDMAUL

18 окт 2010 : 		 Название нового альбома SCHANDMAUL

4 авг 2005 : 		 SCHANDMAUL - Kunststuck
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Новое видео SCHANDMAUL



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Das Gerücht, новое видео SCHANDMAUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Knüppel aus dem Sack", выход которого намечен на десятое июня на Napalm Records:

01 Knüppel aus dem Sack
02 Königsgarde feat. Saltatio Mortis, Ben Metzner
03 Das Gerücht
04 Der Pfeifer
05 Tatzelwurm
06 Der Flug
07 Der Quacksalber
08 Luft und Liebe
09 Glück auf! feat. Fiddler´s Green
10 Irgendwann
11 Niamh
12 Der elfseitige Würfel Bonus Track
13 Long John Silver Bonus Track




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