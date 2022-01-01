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Новое видео SCHANDMAUL



Das Gerücht, новое видео SCHANDMAUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Knüppel aus dem Sack", выход которого намечен на десятое июня на Napalm Records:



01 Knüppel aus dem Sack

02 Königsgarde feat. Saltatio Mortis, Ben Metzner

03 Das Gerücht

04 Der Pfeifer

05 Tatzelwurm

06 Der Flug

07 Der Quacksalber

08 Luft und Liebe

09 Glück auf! feat. Fiddler´s Green

10 Irgendwann

11 Niamh

12 Der elfseitige Würfel Bonus Track

13 Long John Silver Bonus Track http://www.schandmaul.de







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