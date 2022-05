17 май 2022



Обложка и трек-лист нового альбома NIGHTBEARER



NIGHTBEARER опубликовали обложку и трек-лист нового альбома “Ghosts Of A Darkness To Come”, выход которого намечен на 24 июня на Testimony Records:



01. Wolves By My Side

02. The Dragon Reborn

03. Forever In Darkness

04. A Shadowspawn

05. Blood And Bloody Ashes

06. The Shadow’s Waiting

07. Where No Wind Ever Blows

08. A Conquest In Blood

09. Ghosts Of A Darkness To Come

10. Doom, Death, Desolation (Bonus Track) https://www.instagram.com/nightbearer_official/







