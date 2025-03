сегодня



Новое видео NIGHTBEARER



“His Dark Materials”, новое видео NIGHTBEARER, доступно для просмотра ниже. Одноименный альбом будет выпущен 13 июня:



“Dust”

“His Dark Materials”

“Defiance”

“One Church Over All”

“Dying Knows No Bounds”

“Reign Supreme”

“Under The Sun Of War”

“Ascension”

“Until We Meet Again”

“Republic Of Heaven” https://www.instagram.com/nightbearer_official/







