17 май 2022



Обложка и трек-лист нового альбома HATS BARN



HATS BARN опубликовали обложку и трек-лист нового альбома “Y.a.HW.e.H”, релиз которого намечен на 24 июня на Osmose Productions:



1. Opening – Ten Psalms Of Death And Khaos (2:37)

2. BAAL-ZEBUB (4:53)

3. Y.H.W.H (2:10)

4. In Nomine Leprosy (4:06)

5. Under The Pillars Of Daath (4:09)

6. Total Death Kult (5:47)

7. L’Enfant Doit Mourir (3:13)

8. Walpurgis Of Seth (3:12)

9. Absence Of Faith (4:36)

10. Que Le Sang Coule Dans Les Fleuves (4:16)

11. The Man Returns To Dust (6:44) http://www.hatsbarn.com





