Новая песня HATS BARN



"L' Enfant Doit Mourir", новая песня HATS BARN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Y.a.HW.e.H”, выход которого намечен на 24 июня на Osmose Productions.



Трек-лист:



1. Opening – Ten Psalms Of Death And Khaos (2:37)

2. BAAL-ZEBUB (4:53)

3. Y.H.W.H (2:10)

4. In Nomine Leprosy (4:06)

5. Under The Pillars Of Daath (4:09)

6. Total Death Kult (5:47)

7. L’Enfant Doit Mourir (3:13)

8. Walpurgis Of Seth (3:12)

9. Absence Of Faith (4:36)

10. Que Le Sang Coule Dans Les Fleuves (4:16)

11. The Man Returns To Dust (6:44)







