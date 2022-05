17 май 2022



Новый альбом VØLUS выйдет летом



VØLUS выпустят новую работу, получившую название “Thrown to the Abyss” 11 июня на Vargheist Records:



1) Traverse the Arkhanspire

2) Immortal Ninth Tribunal

3) Antediluvian Watchers

4) Chronoblast Paradox

5) The Breathing Reflection

6) Black Flame of Purification

7) Temporal Pathways

8) Ascendance Incinerated https://www.instagram.com/volusblackdeath/







+0 -0



просмотров: 194