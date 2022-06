сегодня



Новая песня VØLUS



"The Breathing Reflection", новая песня VØLUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Thrown to the Abyss”, выход которого намечен на 11 июня на Vargheist Records.



Трек-лист:



1) Traverse the Arkhanspire

2) Immortal Ninth Tribunal

3) Antediluvian Watchers

4) Chronoblast Paradox

5) The Breathing Reflection

6) Black Flame of Purification

7) Temporal Pathways

8) Ascendance Incinerated







