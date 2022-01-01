17 май 2022



Новая песня ABADDON INCARNATE



Silent Indifference, новая песня ABADDON INCARNATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Wretched Sermon", выход которого намечен на Transcending Obscurity Records.







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