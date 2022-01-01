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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Abaddon Incarnate

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|||| 17 май 2022

Новая песня ABADDON INCARNATE



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Silent Indifference, новая песня ABADDON INCARNATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Wretched Sermon", выход которого намечен на Transcending Obscurity Records.




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