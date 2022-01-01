"Epic Desecration", новая песня ABADDON INCARNATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Wretched Sermon", выход которого намечен на пятое августа на Transcending Obscurity Records.
Трек-лист:
"Rising Of The Lights"
"Veritas"
"Gateways"
"Epic Desecration"
"Parasite"
"Hideous Arise"
"Killing Spree"
"Into The Maelstrom"
"Resurrected From A Mass Grave"
"Shrine Of Flesh"
"Hyperchaos"
"Isolation And Decay"
"Silent Indifference"
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