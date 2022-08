сегодня



Новая песня ABADDON INCARNATE



"Epic Desecration", новая песня ABADDON INCARNATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Wretched Sermon", выход которого намечен на пятое августа на Transcending Obscurity Records.



Трек-лист:



"Rising Of The Lights"

"Veritas"

"Gateways"

"Epic Desecration"

"Parasite"

"Hideous Arise"

"Killing Spree"

"Into The Maelstrom"

"Resurrected From A Mass Grave"

"Shrine Of Flesh"

"Hyperchaos"

"Isolation And Decay"

"Silent Indifference"







