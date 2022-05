19 май 2022



Видео с текстом от COHEED AND CAMBRIA



COHEED AND CAMBRIA опубликовали официальное видео с текстом к композиции Comatose. Этот трек взят из нового альбома "Vaxis II: A Window Of The Waking Mind", выход которого намечен на 27 мая:



01. The Embers Of Fire



02. Beautiful Losers



03. Comatose



04. Shoulders



05. A Disappearing Act



06. Love Murder One



07. Blood



08. The Liars Club



09. Bad Man



10. Our Love



11. Ladders Of Supremacy



12. Rise, Naianasha (Cut The Cord)



13. Window Of The Waking Mind http://www.coheedandcambria.com







