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Coheed and Cambria

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21 июл 2021 : 		 COHEED AND CAMBRIA работают над новой музыкой

25 фев 2021 : 		 COHEED AND CAMBRIA выпускают кофе

27 ноя 2020 : 		 Фигурки от COHEED AND CAMBRIA

25 авг 2020 : 		 RICK SPRINGFIELD на новом сингле COHEED AND CAMBRIA

13 дек 2019 : 		 Анимированное видео от COHEED AND CAMBRIA

27 окт 2019 : 		 Барабанщику COHEED AND CAMBRIA проведут операцию

17 май 2019 : 		 COHEED AND CAMBRIA исполнили свою песню а капелла

4 окт 2018 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

28 сен 2018 : 		 Новая песня COHEED AND CAMBRIA

16 авг 2018 : 		 Новая песня COHEED AND CAMBRIA

29 июн 2018 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

23 июн 2018 : 		 Новый альбом COHEED AND CAMBRIA выйдет осенью

1 июн 2018 : 		 Новый трек COHEED AND CAMBRIA

5 апр 2018 : 		 COHEED AND CAMBRIA на ROADRUNNER RECORDS

11 мар 2016 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

16 дек 2015 : 		 Кавер-версия ADELE от вокалиста COHEED AND CAMBRIA

23 окт 2015 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

5 окт 2015 : 		 Новая песня COHEED AND CAMBRIA

4 сен 2015 : 		 Видео с текстом от COHEED AND CAMBRIA

20 авг 2015 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

7 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома COHEED AND CAMBRIA

8 июл 2015 : 		 Новый альбом COHEED AND CAMBRIA выйдет в октябре

17 авг 2013 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA

12 июн 2013 : 		 Видео полного концерта COHEED AND CAMBRIA

23 янв 2013 : 		 COHEED AND CAMBRIA в "Conan"

15 янв 2013 : 		 Новое видео COHEED AND CAMBRIA
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COHEED AND CAMBRIA работают над новой музыкой



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Claudio Sanchez подтвердил, что COHEED AND CAMBRIA работают над новым материалом:

«Я буду честен. Во многих случаях у групп, которые уже существуют и создали сильную фанбазу, как у нас, я думаю, может быть тенденция, намеренная или ненамеренная, пытаться дать фанатам то, что они хотят, и не слишком рисковать. Но после того, как мы так долго создавали музыку и оказались в пандемии, мы не хотели ограничивать творческий процесс. Следующая пластинка будет тем, какой, я надеюсь, люди будут воспринимать эту группу в 2021/2022 годах».

COHEED AND CAMBRIA Is Working On 'Modern' New Record: 'It's Looking Forward, Not Backwards'



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