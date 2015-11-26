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COHEED AND CAMBRIA работают над новой музыкой



Claudio Sanchez подтвердил, что COHEED AND CAMBRIA работают над новым материалом:



«Я буду честен. Во многих случаях у групп, которые уже существуют и создали сильную фанбазу, как у нас, я думаю, может быть тенденция, намеренная или ненамеренная, пытаться дать фанатам то, что они хотят, и не слишком рисковать. Но после того, как мы так долго создавали музыку и оказались в пандемии, мы не хотели ограничивать творческий процесс. Следующая пластинка будет тем, какой, я надеюсь, люди будут воспринимать эту группу в 2021/2022 годах».







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