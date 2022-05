сегодня



Новое видео GRAVESHADOW



"The Swordsman" feat. Chelsea Murphy (Dawn Of Ouroboros, Cailleach Calling, Tegmentum), новое видео группы GRAVESHADOW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Uncertain Hour", выходящего 15 июля 2022 года.



Трек-лист:



"Soldier Of 34"

"Gwynnbleidd"

"Sea Of Apparitions"

"The Swordsman"

"Vengeance Of Envy"

"Beautiful End"

"The Betrayer"

"Shadow Battles"

"The Two Lived"

"Damsel's Finesse"







просмотров: 47