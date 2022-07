сегодня



Новое видео GRAVESHADOW



“Vengeance Of Envy”, новое видео группы GRAVESHADOW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Uncertain Hour", выпущенного 15 июля 2022 года.



Трек-лист:



"Soldier Of 34"

"Gwynnbleidd"

"Sea Of Apparitions"

"The Swordsman"

"Vengeance Of Envy"

"Beautiful End"

"The Betrayer"

"Shadow Battles"

"The Two Lived"

"Damsel's Finesse"







