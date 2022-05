23 май 2022



Новый альбом WITCHERY выйдет летом



WITCHERY выпустят новую работу, получившую название "Nightside", 22 июля на Century Media Records. Продюсером выступал Daniel Bergstrand (BEHEMOTH, IN FLAMES), за оформление отвечал Andreas "Diaz" Pettersson. В качестве гостей в записи принимали участие Jeff Walker (CARCASS, on "A Forest Of Burning Coffins"), Hank Shermann (MERCYFUL FATE, on "Left Hand March"),Simon Johansson (WOLF, on "Crucifix And Candle") и Maciek Ofstad (KVELERTAK, on "Don't Burn the Witch").



Трек-лист:



01. Witching Hour

02. Don't Burn The Witch

03. Storm Of The Unborn

04. Er Steht In Flammen

05. Popecrusher

06. Left Hand March

07. Under The Altar

08. Churchburner

09. Crucifix And Candle

10. A Forest Of Burning Coffins

11. Nightside







+3 -0



просмотров: 581