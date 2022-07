сегодня



Видео с текстом от WITCHERY



Storm Of The Unborn, официальное видео с текстом от группы WITCHERY, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Nightside", выходящего 22 июля на Century Media Records.



Трек-лист:



01. Witching Hour

02. Don't Burn The Witch

03. Storm Of The Unborn

04. Er Steht In Flammen

05. Popecrusher

06. Left Hand March

07. Under The Altar

08. Churchburner

09. Crucifix And Candle

10. A Forest Of Burning Coffins

11. Nightside







